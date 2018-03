Das Christkind soll uns, im wahrsten Sinne, nichts vormachen: Die antizipierte, also vorweggenommene Ahnung von weißer Weihnacht diese Woche ersetzt auf keinen Fall das Original. Also das, was mit Flocken an Heilig Abend heftig einsetzt und dem beliebten Lied unterm Baum erst den Realitätsgehalt gibt: Leise rieselt der Schnee ... Damit zugedeckt werde, was das Auge stört - die Welt, wie sie ist. Zumindest gefühlt trifft zu: Früher war nicht nur mehr Lametta, sondern auch mehr Schnee. Die letzte weiße Weihnacht liegt schon sieben Jahre zurück. Und da die Wetterberechnungen heute viel genauer sind, bleibt nicht einmal Raum für eine leise rieselnde Hoffnung. Dieses unsägliche 2017 verzichtet zum Schluss sogar auf etwas gnädiges Deckweiß.