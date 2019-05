Heute vor 500 Jahren hat das Universalgenie die Augen für immer zugemacht. Aber an seiner statt hält Frau Lisa als öffentliche Dame im Louvre Hof. Schaut mit Silberblick und etwas grenzdebilem Lächeln, an dem sich Generationen Psychologen abgearbeitet haben, in die Gesichter von täglich 25.000 Gaffern. Kein leichter Job. Außerdem hat die Gioconda Rücken - der Holzgrund des Bildes soll sich krümmen. Doch der tiefere Mythos bleibt ungelöst, seit ihr Schöpfer den Pinsel abgegeben hat. Heute könnte hinter Panzerglas auch ein Posterdruck hängen, nichts würde das am Faszinosum Mona Lisa und der Frage ändern: Was wollte uns der große Leonardo über das Weibliche mit all seinen Tiefen und Untiefen sagen? Dies Geheimnis nahm er mit ins Grab.