Die Großeltern, die euch ständig reinreden – die sind doch eh bald nicht mehr dabei? Aber hallo, Freunde von Fridays for Future, mal angenommen, dieses dumme Getwitter sei wirklich nur Satire gewesen. Dann dürfen sich die Grufties ja wieder beruhigen und euch weiter den letzten Knopf aufdrängen, damit ihr die Welt retten könnt. So ein ironischer Abgesang auf Opa und Oma ist trotzdem voll kacke. Und es gilt auch hier der alte Satz: Ist der Tweet dem Kopf entsprungen, kehrt zurück er nimmermehr, fährt die Reu‘ auch mit vier Pferden augenblicklich hinterher. Den Mundtoten von heute bleibt aber ein Trost: In 50 Jahren werden euch eure Kinder und Enkel, die es so gelernt haben, ebenfalls abservieren. Und das ist viel früher, als ihr denkt.