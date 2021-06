Das kann er der Mensch: Einer drohenden Gefahr lange ins Auge schauen – in der Hoffnung, dass irgend jemand schon was tun wird. Diese Gleichgültigkeit gegenüber dem Zukünftigen hat schon Marx, und zwar Karl Marx, im "Kapital" zur Anklage gebracht: Après moi le déluge – nach mir die Sintflut – ist der Wahlruf jedes Kapitalisten, heißt es dort. Zu Kardinal Marx ließe sich aus aktuellem Anlass sagen, man kann eine so große Flut von Sünden tatsächlich nicht nur mit "Gutachten" heilen. Anderes Thema. Würde jedoch Karl Marx heute leben, bezöge er in seine Kapitalismuskritik die Umweltzerstörung zurecht mit ein. Und ihr wird tatsächlich eine "Sintflut" biblischen Ausmaßes folgen, wenn nichts geschieht. Jetzt oder nie. Und es wird leider wehtun.