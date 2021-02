Was nun? Lockern, oder die Schrauben anziehen? Mehr Laschet oder Lauterbach? Ist die Inzidenz 35 die neue 50? Das hatte die letzte digitale Tafelrunde mit Merkel so beschlossen. Was nach der bisherigen Erfahrung die Garantie dafür war, dass es anders kommt: Alle für keinen, keiner für alle und jeder für sich. Dass Armin Laschet, kaum zum CDU-Chef gewählt, "Mutti" ans Bein tritt und wieder den Bruder Leichtfuß gibt, stellt die Frage: War das noch Karneval, oder geht der Wettlauf um die Kanzlerkandidatur der Union wieder los? Derjenige, der damit gemeint ist, nämlich Markus Söder, kann von Bayern aus ganz locker die befürchteten CDU-Wahlergebnisse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz abwarten. Die gehen erstmals auf Laschets Rechnung.