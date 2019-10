Ist es schon eine Geringschätzung der Ossis, wenn man nach dem Wahlsonntag in Thüringen auch an die landestypischen Würstchen denkt? An diese beidseitig gebräunten Darmfüllungen mit viel Senf? Damit ein solcher Vergleich überhaupt abwerten könnte, müsste das Ziel freilich ostdeutsch sein. Ist es aber nicht: Das Leben des Björn wurzelt im Westen. Die Nazi-Mimikry wirkt einstudiert. Doch er ist nicht der Wiedergänger von "ihm". Und die Autobahnen sind auch längst gebaut. Ärgerlich. Also ein klares Ja zur Unschuld der Bratwurst. Doch eines muss in Übereinstimmung mit dem Verwaltungsgericht Meiningen gesagt werden: Deutlich über 20 Prozent der Thüringer haben einen "Faschisten" nebst Partei gewählt. Das ist nicht wurscht. Sondern übel.