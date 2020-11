Wer nie Demokrat war, ist auch nicht davon zu begeistern, dass freie Bürger in freien Wahlen ihren Willen artikulieren. Der tritt sogar, um sich vor Strafverfolgung zu retten, eine Demokratie, von der wir Deutsche mal lernen durften, in die Tonne. Alles als Plan B – wie Betrug und Bedrohung - vorbereitet: Sich vorab zum Sieger erklären und den anderen grundlos unterstellen, sie wollten den Wahlerfolg stehlen. Wie immer es endet: Auf der nach unten offenen Skala der Niedertracht ist Trump weit gekommen. Er hat seine Partei und viele Anhänger mitgenommen. Soll man wirklich glauben, dass am Ende taktisch ernannte Richter eine Last-Minute-Manipulation legitimieren? Es wäre der Niedergang des Amerikas, das wir mal kannten und bewunderten.