Es ist ein Teufelskreis: Steigen die Temperaturen in den derzeitigen Rekordbereich, wird gekühlt, was das Zeug hält - im Auto, im Büro, in der Wohnung. Weil das biologische Kühlsystem auch mit feuchten Umschlägen, reichlich Speiseeis oder den Füßen im Putzeimer sonst an seine Grenzen kommt. Was aber zusätzlich Energie verbraucht und somit das Klima weiter aufheizt. Insofern wäre jetzt Hitzefrei for Future angesagt, am besten für alle. Eine verschärfte Denkpause im Schweiße des Angesichts zum Thema, ob wir in Zukunft wirklich so - oder unter noch beschwerlicheren Bedingungen - leben wollen, weil wir die ökologische Überlast für die Bequemlichkeit von heute nicht viel energischer herunterfahren. Denn dieser Teufelskreis ist - heiß.