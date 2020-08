Zwar sind wir bis jetzt einigermaßen glimpflich davongekommen. Auch wenn das föderale Hamsterrennen im Laufrad der politischen Profilierung die Seuchenbekämpfung nicht fördert. Die steigenden Fallzahlen zum Herbst hin verstärken zumindest den Ruf nach einheitlichem Vorgehen bei dem, was erlaubt, was zu verbieten und was mit wieviel Bußgeld zu belegen ist. Wie ernst das wirklich gemeint ist, wird man heute in Merkels Krisenrunde sehen. Dass die Kanzlerin vom seuchenpolitischen Klein-Karo die Nase voll hat, ließ sie durchblicken. Vielleicht kann sie den Ländern, vorwiegend im Osten, die auf ihren geringeren Fallzahlen herumreiten, die feste Zusage abnehmen, sich dann auch ganz hinten anzustellen, wenn der erste Impfstoff verteilt wird.