In Kirchheim/Teck wurden kürzlich die Badeseen gesperrt, weil eine Besucherin drei Hechte für Krokodile hielt. In der Pfalz rückte die Polizei an, um eine Kobra einzufangen, die sich als Kinderspielzeug entpuppte. Wer es an den Temperaturen nicht gemerkt hat, weiß spätestens jetzt: Es ist Sommer. Da zeigen sich die ungewöhnlichsten Kreaturen an den Orten, wo man sie am wenigsten erwartet. Also bleiben Sie bitte misstrauisch, wenn wir demnächst über einen Massenauflauf von Bewerbern für den SPD-Vorsitz berichten sollten. Über die Gorch Fock auf Hoher See. Oder davon, dass sich in Brüssel wie aus dem Nichts ein überzeugendes, demokratisch legitimiertes und in keinerlei Hinterzimmer ausgekungeltes Personaltableau manifestiert habe. Könnte eine Fata Morgana gewesen sein.