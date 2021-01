Auch am vergangenen Wochenende hatte wieder – und nicht nur in den klassischen Wintersportgebieten – der Sturm auf verschneite Wälder, flache Schlittenwiesen oder lange Wanderwege früh eingesetzt. Selten war die Natur als letzter kostbarer Freiraum einer Pandemie-geplagten Bevölkerung dermaßen frequentiert. Um nicht zu sagen überlaufen. Doch danach wieder die herbe Enttäuschung: Alle Menschenräume – Wirtshäuser, Kaffees, selbst Kioske, Museen, Sehenswürdigkeiten – dicht. Die selbstverständlichen Orte der Gemütlichkeit und Nähe, die Dörfer und Städte erst beseelen, nie waren sie so weit weg wie jetzt. Nie hatten sie so dringend eine Liebeserklärung verdient. Verbunden mit dem Appell: Haltet durch! Und dem Versprechen: Wir kommen wieder.