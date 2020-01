Lassen Sie uns übers Essen reden. Genauer gesagt: Über die Gewohnheiten unserer Schweizer Nachbarn. Was da beim Alm-Öhi in der Sennerstube auf den Tisch kommt: Erstaunlich! Nein, wir meinen nicht Appenzeller und Greyerzer – obwohl es seit einiger Zeit eher streng aus unserem Kühlschrank riecht... Uns geht es um etwas, das ganz frisch als "kulinarisches Erbe" des Alpenlandes eingestuft wurde: Pferdefleisch. Kein Scherz. Knapp ein halbes Kilo verzehrt der Schweizer im Jahr. Voller Stolz. Voller Genuss? Als "Amuse Gaul" sozusagen? Wobei wir nicht vorschnell urteilen sollten: Besser Pferd als fad. Und wenn’s wenigstens Edelschimmel ist... Zudem knabberten auch wir Deutschen schon gierig am Gaul. "Kulturerbe" war die Lasagne 2013 aber nicht – sondern ein handfester "Pferdefleisch-Skandal".