Fragen wird man ja dürfen: Was macht eigentlich unser großer Putin-Versteher Schröder? Säuft er sich nach dem vergeblichen Friedenseinsatz frustriert die Hucke voll? Zweifelt er am Wert der Männerfreundschaft? Oder war alles nur Show mit Gebetseinlage von Frau Soyeon? Und wird er für seine Großdealer-Dienste, die uns von Putins Gas abhängig machten, jetzt in Rubel bezahlt? Geld stinkt vielleicht nicht. Aber Krieg schon. Unvergessen, wie er 2003 mit dem Nein zum Irakkrieg an seiner Legende als Friedensmann gestrickt hat. Alles gelogen. Oder will er uns mit seinem Schweigen verdeutlichen, dass es auch gute Kriege gibt? Sagen wir so: Egal, was Putins letzter Freund denkt, sagt oder tut, es verschmilzt immer mehr mit dessen schmutzigen Krieg.