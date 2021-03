Der Shutdown des Suezkanals durch die "Ever Given", jene 400m lange Perversion des Massenfrachtverkehrs, dauerte zwar nur wenige Tage. Aber stört mit seinen Verspätungsfolgen bereits den globalen Warenaustausch. Ein ähnlich "undenkbare" Havarie wurde zwar gerade – halbherzig - abgewendet: Dass z.B. einer der Kreuzfahrtriesen des modernen Übertourismus am Markusplatz mitten in Venedig strandet. Doch hinter beiden Szenarien steht dieselbe Zahl: 7,6 Milliarden (plus 6 seit 1900). Es ist das ungebremste Bevölkerungswachstum, das zur Erdvermüllung, Klimawende, zum Ressourcenraub und in die absehbare globale Havarie führt. Die Frage wird man daher stellen dürfen, ob der Satz aus 1.Mose: Seid fruchtbar und mehret euch, wirklich so gemeint war.