Nur keine Denkverbote. Auch nicht in Krisenzeiten. Das gilt für Talk-erprobte Dünndenker wie Kubicki, Laschet oder Lindner, die von den Sendern gern als lockerungsfreudige Gegenstromschwimmer eingeladen werden. Aber es gilt auch für die unvermeidlichen Corona-Leugner, Verschwörungstheoretiker und Wichtigtuer. Dazu kommen noch die unvollendeten Mediziner, die den Virologen ihre Rolle nicht gönnen. Das Land spaltet sich in Disziplinierte und Aufmüpfige, die sich angeblich "das Leben zurückholen" wollen. Was an Gaulands bürgerkriegsrhetorische Drohung erinnert, die Nazis würden sich das Land wieder zurückholen. Doch auch im aktuellen Falle hat keiner der Schwätzer das letzte Wort über Leben oder Sterben. Sondern das bescheuerte Virus.