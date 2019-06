Bevor wir bei diesem Thema einen Shitstorm mit Stürmerfouls unterhalb der Genderlinie riskieren, ein Friedensangebot vorab: Wir sind ja in letzter Zeit vom Männerfußball des alternden Löw so was von bedient worden, dass im Vergleich dazu das Fußballett der Damen in Frankreich - unter ästhetischen Aspekten - durchaus Unterhaltungswert hat. Und angesichts der kämpferischen Niedervoltspannung lässt sich auch die Halbzeitpause vor dem Kühlschrank ausdehnen, ohne Angst, was zu verpassen. An die testosteronreduzierten Darbietungen werden wir uns bestimmt gewöhnen. So wie daran, dass uns die neuen Intensiv-Grünen bald per Kostenkeule vom eigenen Gaspedal entwöhnen und in den ÖPNV - oder auf den Tretroller - prügeln werden. Dinge ändern sich.