Die von der Groko aufgestockten Kleinrenten sind nicht nur eine gute Nachricht für alle Betroffenen. Sondern auch für ihre Enkel. Denn in einem Punkt kennt die Opferbereitschaft von Oma und Opa kaum Grenzen: Wenn es darum geht, den Kindeskindern Gutes zu tun. Heute feiern manche Gegenden den Tag der guten Großeltern. Schöne Idee. Zwar ist die Liebe zu den Enkeln von Lobreden unabhängig. Das macht ihre Einzigartigkeit aus. Es genügt, wenn sie erwidert wird. Auch dass Oma und Opa nebenbei ihren ganzen Stolz mit sechs Milliarden für Geschenke etc. jährlich pampern, ist nicht so wichtig. Aber ein Nebeneffekt, den die Kleinen, frei nach Wilhelm Busch, gerne mitnehmen: Lieber eine Oma, die was bringt, als eine Tante, die nur Klavier spielt.