Es lässt sich jedenfalls noch nicht erkennen, dass Schröder bei seinem Blitzbesuch in Moskau den sich hinziehenden Krieg Putins durch ein großes Basta beendet hätte. Auch die geposteten Gebete seiner Fünftfrau Soyeon – für die Katz. Gerd vom leeren Gasrohr ist nicht einmal in Russland geblieben, um bei seinem letzten Freund um Asyl angesichts der Verfolgung durch die eigenen Genossen zu bitten. Aber vielleicht wurde die SPD auf Putins Notizblock, der stets vor ihm auf dem großen Tisch liegt, schon für eine kleine Spezialoperation vorgemerkt. Denn aus seiner Sicht muss noch so viel auf der Welt "entnazifiziert" werden. Wie in der Ukraine. Wo gerade die ersten demokratischen Bürgermeister ausgetauscht und sozusagen rasputinisiert werden.