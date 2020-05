Virus, dürfen wir dich was fragen? Nur zu. Wie lange willst du noch dein, äh, Unwesen treiben? Wieso Unwesen, ihr habt uns doch mit unseren Wirtstieren aus dem Busch geholt. Stimmt, aber langsam reicht es doch, oder? Sars-CoV-2 grinst: Euch geht die Geduld aus, das ist gut! Was soll daran gut sein? Dann legt ihr diese Virenfänger ab und rückt wieder eng zusammen – damit wir nicht mehr so oft zu kurz springen. Und wenn ein Impfstoff kommt? Kein Problem, es gibt Impfgegner – und wir haben gute Freunde. Ihr habt Freunde? Ja klar – Amerika, Brasilien, Thüringen. Wieso Thüringen? Dort sollen bald alle staatlichen Feindseligkeiten gegen uns eingestellt werden, wird ein Fest. Als Urlaubsziel zu empfehlen! Virus, danke für das offene Gespräch.