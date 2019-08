Mast- und Schotbruch, liebe Greta! Wobei wir uns schon fragen, wieso du dich auf diese Höllentour eingelassen hast. Na gut, die Sache mit der Bahn ist vermutlich durch. 65 Stunden Anreise zum Klimagipfel in Davos - das reicht für ein Menschenleben, oder? Wir vermuten: Umgekehrte Wagenreihung. Klimaanlage defekt. "Personen im Gleis". Aber darum gleich in einer Nussschale über den Atlantik segeln? Auch die "Flugscham" kann so schlimm doch nicht sein. CO2-Kompensation heißt das Zauberwort! Ein paar Extra-Euro in Aufforstung stecken - und auch das grünste Gewissen ist beruhigt. Geht nicht? Flugangst? Na gut. Ist ja bestimmt auch viel angenehmer, seekrank über die Bordwand zu brechen als in die kleine Spucktüte hinterm Sitz...