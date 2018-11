Einsam. Unberührt. Wild. So sahen wir Finnland, das Land der 188.000 Seen, der 1000 Wälder. Bis jetzt. Bis Trump die erschütternde Wahrheit ans Licht brachte: In den Weiten des hohen Nordens geht es pedantischer zu als in jeder Kleingartenkolonie. Jeden Herbst strömen 5,5 Millionen Finnen aus, um zwischen Birken, Kiefern und Fichten mal so richtig durchzuputzen. Laub harken, Hecken schneiden, Rentiere kämmen. Sieht einfach ordentlicher aus - und hilft zudem gegen Waldbrände. Die Trolle, die alten Schlamper, so heißt es, sind darum auch längst aus der Taiga geflogen. Geblieben sind Kobold und Heinzelmann, altbewährte Spezialisten fürs Saugen und Blasen. Fakenews? Würde ein Finne nie sagen. "Pieni valhe puheen kaunistaa", heißt es da. Eine halbe Lüge verschönt die Rede.