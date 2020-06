Man könnte sich hier über die real existierende Sklavenhaltung aufregen, wie es – bravo! – die Kirche mit Blick auf die Zustände in den Fleischfabriken getan hat. Vom Elend der Tiere bei der Turbo-Mast ganz zu schweigen. Aber diese preiswerte Empörungsgeste fiele am Ende wohl auf sehr viele zurück: Unser tägliches Billigfleisch gib uns heute … für 1,99 das Pfund. Der Mensch ist, was er isst. Die Horror-Vorstellung, dass auf dem zerlegten Fleisch von Tönnies & Co. sogar das Corona-Virus gekühlt und haltbar durchs Land reisen könnte, wie Hygiene-Ärzte warnen, dürfte das Verbraucherverhalten auch nicht wenden. Die Grillsaison ist eröffnet! Aber da kommen jetzt wenigstens die auf Vorrat gekauften Einmal-Gummihandschuhe sinnvoll zum Einsatz.