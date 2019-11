Der Abgeordnete Brandner von der AfD hat das mit dem Rechtsausschuss, von dessen Vorsitz er entfernt wurde, offenbar sehr wörtlich genommen. Mehr im Sinne der parlamentarischen Gesäßgeographie. Insofern konnte der bekennende Höckist zur demokratischen Praxis außer Unflätigkeiten auch nichts beitragen. Doch das alles nochmal und nochmal zu wiederholen, was so eklatant gegen Anstand und Würde des Parlaments verstieß, wäre ein Bonus, den die Rechten nicht verdienen. Sie leben ohnehin von der argumentativen Quark-Praxis: Tritt man ihn, den Quark, wird er nicht stärker, sondern nur breit. Mit diesen Leuten ist kein Staat zu machen. Keiner jedenfalls, in dem Artikel 1 des Grundgesetzes weiterhin gilt: Die Würde des Menschen ist unantastbar.