Inhaltlich ist es wieder ein Plagiat. Damit kennt sie sich aus: Frau Baerbock hat dem grünen Landesfinanzminister Bayaz nachgeplappert, sie könne sich eine anonyme Steuersünder-Meldeplattform auch beim Bund vorstellen. Damit ist auf gut Schwäbisch hinsichtlich ihrer Kandidatur alles gschwätzt. Die Grünen haben Last-Minute-Eigentore auf dem Fuß: 5-DM-Benzinpreis, Veggie-Day und jetzt das Denunziantentum. Schon am Dogenpalast in Venedig gab es "Löwenmäuler", in die man Anschwärzungen einwarf. In Deutschland perfektionierten zwei Diktaturen diese Kultur der Schäbigkeit. Und nun ist die anonyme Verdachts- und Vernichtungsmentalität der sozialen Netze in der Politik angekommen. Ein grüner Dienst am (inneren) Klima ist das nicht, echt jetzt.