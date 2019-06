Sie suchen neue berufliche Herausforderungen? Sie sind belastbar, flexibel und besitzen eine große Frustrationstoleranz? Die SPD hätte da einen Posten anzubieten. Mitbringen sollten sie viel Zeit und Nerven, ein gewisses Maß an Masochismus und vor allem gute Ideen, wie man eine am Boden liegende Partei aus der Krise holen kann. Ideal wäre es, wenn Sie bereits in einem schwierigen Job gearbeitet haben, etwa als Influencer für die CDU. Unser Arbeitsklima ist toll, und Sie können sich darauf verlassen, dass Ihre Kollegen Sie auch in schwierigen Zeiten unterstützen werden. Wir bieten Ihnen ein Büro mit Schleudersitz und gute Ratschläge von Ihren Vorgängern. Nicht bieten können wir eine Jobgarantie oder Aufstiegschancen. Bitte melden Sie sich. Es ist dringend!