Wenn es für den Besuch des türkischen Präsidenten am Freitagabend in Schloss Bellevue weiterhin Absagen hagelt wie für ein Schlachtfest beim Vegetarierbund, kann Gastgeber Frank-Walter Steinmeier das Staatsbankett entweder gleich in die heimische Küche verlegen - oder sich ein Vorbild an einer vielen Deutschen lieb gewonnenen Silvestertradition nehmen. Denn alles, was es für ein Festmahl braucht, dem es an Gästen mangelt, ist ein schauspielerisch begabter Butler. Der lässt sich im präsidialen Schloss sicherlich auftreiben. Und schon kann Erdogan nicht nur Angela Merkel und ihrem Kabinett, sondern auch Vertretern der Opposition zuprosten. Dass der Gast keinen Alkohol trinkt, verringert dann auch die Stolpergefahr für den Butler.