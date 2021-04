Ostern fällt auch 2021 nicht auf Pfingsten. Nicht mal in dem Sinne, dass der für die Kür des CDU/CSU-Kanzlerkandidaten gesteckte Zeitrahmen "zwischen Ostern und Pfingsten" erst mit der Ausgießung des Hl. Geistes am 23. Mai endet. Da die mindestens so spannende grüne K-Frage schon am 19. April beantwortet wird, kann die schwächelnde Union mit ihrer 1A-Personalie nicht ewig warten. Und die Grünen in ihrem Erfolgsrausch entscheiden diese sogar mit: Wer von den Schwarzen gegen wen von den Grünen mehr Erfolg verspricht, wird es wohl auch. Habeck-Laschet wäre die weichgespülte Paarung. Robert und Markus die spannendere. Bei Baerbock-Söder könnte es knistern. Aber gegen Frau Annalena müsste sich auch der gute Mann aus Aachen wärmer anziehen.