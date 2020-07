Bei Putin weiß man, wo er seine Grundausbildung genossen hat. Die Methode totalitärer Geheimdienste scheint häufig durch. Mit "grünen Männchen" hatten er die Krim heim ins Reich geholt. Auch Bewunderer Trump, als Baulöwe im New Yorker Mafia-Milieu geschult, betet Gewalt an. Er gibt den Verbal-Berserker – bleibt aber ein Feigling. Und Amerika ist auch noch nicht ganz so bananig. Doch der Einsatz von anonymisierten Bundestruppen, die in mehreren Bundesstaaten seinen Ordnungsbegriff gegen Demonstranten durchsetzen sollen, erinnert an Putins Stil. In gut 100 Tagen sind Wahlen. Die Amerikaner sollten davon regen Gebrauch machen. So lange es noch geht. Denn Trumps jüngste Ansage: Ich verliere nicht, ist keine Prognose. Sondern eine Drohung.