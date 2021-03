Mit dem Hammer-Slogan: Sie kennen mich, war Angela Merkel 2013 in den Wahlkampf gezogen. Und es funktionierte. Aber haben wir uns mehrheitlich geirrt? Denn jene Merkel inszenierte sich stets als die bestmögliche Annäherung an das politische Ideal. Und jetzt das – angreifbar, um Verzeihung bittend. Wobei ihr großes Pardon für einen kleinen Fehler in einer eskalierenden Katastrophe zwar den Verdacht bestärkt, sie opfere sich für ihre im Umfrage-Fall befindliche Union. Aber selbst wenn es so wäre, würde der Souveränität und Seltenheit ihrer Geste nur eine Antwort gerecht: Ehrlicher Respekt, wie ihn z.B. die grüne Co-Vorsitzende Baerbock zeigte. Nur wer das kann, kann auch Krise. Die Menschen mögen murren. Die Zahlen geben Merkel recht.