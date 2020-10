Auch wenn es so scheint: Wir sitzen nicht im Crazy American Cabaret, wo wir uns über das amüsieren, was dort für Politik gehalten wird. Dafür ist die Inszenierung Trumps zu krawallig - und die Schäden sind zu groß, die im Namen der zentralen Lüge angerichtet wurden: Make America Great Again. Ein Slogan, mit dem weiße Herrenmenschen seit den Siebzigern meinen: Make America white again. Trump, den nichts als Präsidenten qualifiziert, repräsentiert diesen rassistischen Anspruch optimal. Er soll zugleich die Erinnerung an Obama ausradieren. That’s it. Seine Selbstdiagnose: "Ich provoziere Wut," trifft des Wackeldackels hohlen Kern. Als Wutmacher, der alle Andersdenkenden einsperren möchte, wurde er gewählt. Mehr kann er nicht. Sperrt ihn aus!