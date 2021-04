Nicht jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Vor allem, wenn es gar kein Anfang, sondern ein Waffenstillstand mit zwei Verlierern ist. Aber die rheinische Dauerlachnummer, die auf den demoskopischen Stufen noch ganz unten wohnt, schaffte es immerhin, den bayerischen Löwen als Bettvorleger landen zu lassen. Dafür hat Laschet mal wieder den Brücken-Armin gemacht: Über die drohende Niederlage auf dem Schwebebalken zum rettenden Ufer. Kann gut sein, dass der meistbenutzte Satz am Wahlabend bei der CDU so anfängt: Hätten wir im April doch … Aber ein – reales – Zitat der grünen Kontrahentin Baerbock darf man Laschet schon mal hinterherwerfen: Ich trete an für Erneuerung, für den Status quo stehen andere. – Für das Opponieren dann womöglich auch.