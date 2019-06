Zur Sozialdemokratie gehört seit ihren Anfangstagen das Versprechen des sozialen Aufstiegs. Der Underdog, der zu den Reichen, Mächtigen und sonstwie Privilegierten aufschließt. Und was ist dafür die wichtigste Voraussetzung? Richtig - man darf nicht ganz oben auf der Leiter anfangen. So gesehen nimmt die SPD eigentlich schon seit der Spätphase der Ära Schröder konsequent Anlauf für ihr baldiges Wiedererstarken. Nur gibt es dafür eben keine Garantie, nicht jedem Untergang folgt ein dauerhaftes Comeback. Fragen Sie mal beim VfB oder HSV nach. Oder auch bei den Grünen. Die schießen und sprießen derzeit wie wild in die Höhe, in einer Art drittem Frühling. Nur zeigt die Erfahrung, dass auch immer wieder ein Herbst kommt. Oder wie Ökos sagen: Die Grenzen des Wachstums.