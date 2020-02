So langsam ergibt sich ein Bild. Um nicht zu sagen: Ein Plan! Bischof Reinhard Marx beendet in Berlin die Sedisvakanz bei der Hertha, weil im Fußball eben nichts ohne Glaube und eine Ahnung vom Kapital geht. Dafür impft Jürgen Klinsmann der CDU mit breitem Schwabengrinsen neuen Optimismus ein, pflastert das Adenauerhaus mit Buddhastatuen zu und kauft dann in Bayern-Manier der Konkurrenz die Talente weg, nur um Kühnert, Baerbock und Ramelow auf der Bank versauern zu lassen. Am Ende springt statt dem Titel ein dritter Platz heraus, über den sich aber doch wie anno ’06 alle wie blöd freuen und Fähnchen schwenken. Und AKK? Übernimmt die Bischofskonferenz und modernisiert deren Kurs mit der bahnbrechenden Forderung nach Toiletten fürs zweite Geschlecht.