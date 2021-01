Mit dem persönlich choreographierten Putschversuch endet de facto die grenzwertigste Präsidentschaft der US-Geschichte. Liberty wackelte – doch sie fiel nicht. Das dürfen die Amis in ihren Kalender schreiben. Bis vorgestern noch hätte man dem Gerücht viel abgewinnen können, der Verlierer wolle den Tag des Amtswechsels am 20. Januar auf seinem Golfplatz in Schottland verbringen. Doch nach dem T-Day in Washington wäre der angemessenere Ort, wo er im unheilbaren Verschwörungswahn weiterleben könnte, dann doch eine geschlossene Psychiatrie ohne WLAN, aber mit Golfplatz. Sinnigerweise am Ort der letzten Niederlage, in Georgia. Wo er jeden Tag in den Dialog mit Loch 1 bis 18 treten und dem Endsieg über das Nichts ein Stück näherkommen könnte.