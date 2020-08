Die schwäbelnde SPD-Chefin Saskia Esken hat es in ihrem Zorn auf den Punkt gebracht: "Tausende Covidioten feiern sich in Berlin als die zweite Welle". Und trieben dort mit dem Entsetzen Scherz. Die meisten davon aus dem viralen Hotspot der Idiotie, dem Raum Stuttgart. Organisiert von Wichtigtuern, die höher furzen als ihr Hintern reicht, wie der Franzose sagt. Dass sie in der Hauptstadt den rechten Rand auf ihr Trittbrett einluden, spricht für sich. Es wird Zeit, neben den Rückkehrer-Zwangstests auch den Hygieneregeln durch Bußgelder mehr Nachdruck zu verleihen. Denn ein zweiter Lockdown wäre kaum zu stemmen. Die Rechten wittern womöglich Morgenluft. Doch die Verschwörungsschwätzer von heute wären dann schnell weg vom Schaufenster.