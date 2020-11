Die Planung, wie man dieses Jahr Coronachten feiern kann, ohne in eine Depression zu verfallen, hat bei vielen sicher schon eingesetzt. Sie geht wohl in Richtung Versand-Bescherung und zweidimensionale Umarmung per Bildtelefon oder Flachbildschirm. Denn wie es aussieht, bleiben die Umstände unverändert kontaktfeindlich. Corona wird auf die Ankündigung eines Impfstoffs hin noch nicht verschwinden. Im Gegenteil, es legt gerade zu. Aber die Kavallerie ist im Anmarsch. Und es wäre zu dumm, sich auf den letzten Drücker noch anzustecken. Denn vielleicht legt uns die öffentliche Hand einen hübschen Gutschein unter den virtuellen Tannenbaum: Sie sind eingeladen, sich am … um … im Impfzentrum XY einzufinden. Ihr Gesundheitsminister. Das wär’s.