Eines Tages wird es weg sein – wie durch ein Wunder. Das sagte? Natürlich: Der Mann, von dem die Hälfte seiner Landsleute hofft, dass er spätestens nach den Wahlen im November auch weg sein wird. Wie durch ein Wunder – der politischen Vernunft. Dagegen arbeitet er allerdings seit Beginn der ersten Amtszeit intensiv an. Und hat seither etwa 20.000 registrierte Halbwahrheiten und Komplettlügen verbreitet. Längst verschwimmt, was Fakt und was Fake ist. So auch am Wochenende, als er – notorisch schlecht informiert – den ersten US-Corona-Toten im Bundesstaat Washington meldete und im Wahlkampf-Pathos vor laufenden Kameras lamentierte: "Es war eine wundervolle Frau." Die Krokodilstränen – geschenkt. Das Opfer egal. Es war nämlich ein Mann.