Den Demokraten in den USA, die Trump den Stuhl vors Weiße Haus stellen möchten, geht es wie vielen Menschen an Weihnachten: Plötzlich steht das Ereignis vor der Tür – und nix ist gemacht. Daran erinnert das Vorwahl-Desaster mit seinen "Caucuses" genannten Volksversammlungen. Die besten Köpfe gut vorbereitet gegen den unsäglichsten Präsidenten? Fehlanzeige. Der Casus, bzw. Caucus knacktus liegt in der brutalen Spaltung des Landes, die selbst die Opposition lähmt – aber auch im morbiden System käuflicher Wahlen. Und die Bescherung erlebt wie zum Hohn jener Mann, der in seinem Trumpalismus auch dem Impeachment von der Schippe springt. Der Satz, Trump müsste schon auf eine Mine treten, um nicht wiedergewählt zu werden, wird konkreter.