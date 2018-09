Dafür, dass Donald Trump als oberster funktionaler Analphabet Amerikas kaum oder länger am Stück lesen, und bestenfalls gut unterschreiben kann, werden sehr viele Artikel und Bücher über ihn veröffentlicht. Namhafte Autoren wie Michael Wolff oder Bob Woodward, die zu dem Schluss kommen, der Präsident sei ein Idiot, müssen sich allerdings damit trösten, vom Objekt ihrer aufklärerischen Mühe nicht wirklich wahrgenommen zu werden. Und von dessen Fans auch nicht. Diese leben, wie das bei Populisten so ist, in einer Blase der argumentativen Unangreifbarkeit. Deshalb sind die vielen Bücher über Trump so wirkungsmächtig wie fallende Blätter im Bücherherbst. Und den größeren Laubbläser hat ohnehin der gewählte Präsident: Fake und weg ...