War die Speisenfolge bei der Islamkonferenz ein wenig subtiler Versuch, um den Muslimen unsere Heimat näherzubringen? Blutwurst als Teil einer kulinarischen Integration? Bei uns wird eben gegessen, was auf den Tisch kommt. Deutsche Leitkultur frisch vom Metzger - da können sich die Muslime ruhig eine Scheibe von abschneiden. Das nächste Mal dürfen die Gäste dann Schweinshaxe probieren - schließlich musste auch der Hausherr in letzter Zeit so manche Kröte schlucken. Vielleicht hat sich Horst Seehofer mit dem Buffet aber auch schlicht im Termin vertan und er wollte damit eigentlich die Kanzlerin oder seinen Nachfolger als bayerischer Ministerpräsident und bald auch als CSU-Chef, Markus Söder, bewirten. Frei nach dem Motto: Rache ist Blutwurst.