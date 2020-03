Ganz Germanien ist von Corona betroffen. Ganz Germanien? Nein. Ein kleines Dorf namens Saxoniae-diuturniorem (zu deutsch: Sachsen-Anhalt) hört nicht auf, Widerstand zu leisten. Corona-Fälle: 0! Genau wie die benachbarten Gallier, Asterix und Obelix, jeden Angriff aus Rom gekonnt abwehren, schaffen es die Sachsen-Anhalter, eine Mauer hochzuziehen und sich sogar vor unsichtbaren Feinden zu schützen. Böse Zungen sagen: Da keiner so recht weiß, wo dieses Fleckchen Erde eigentlich liegt, will auch niemand dahin – selbst dem Coronavirus sei es zu langweilig. Üble Nachrede. In Wirklichkeit ist jeder Dritte der gut zwei Millionen Einwohner gegen Grippe geimpft – nur wegen dieses Zaubertranks hat Sachsen-Anhalt unter Viren einen ganz schlechten Ruf. Beim Teutates!