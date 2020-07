Aus dem Eimer zu saufen war schon immer das Privileg von Rindviechern. Und was sich am Ballermann in Palma etabliert hat, wird durch die Benutzung von langen Röhrchen nicht kultivierter.

Sollte damit, nach vielen vergeblichen Anläufen der Inselregierung, demnächst Schluss sein, wäre das kein kultureller Verlust. Denn die Chance, die Partymeile mit Flughafenanschluss unter den Schutz des Unesco-Weltkulturerbes zu stellen, bleibt gering.

Bierkönig und Schinkenstraße, wie ballaballa ist das denn! Und es liegt ein schulisch-defizitärer Trugschluss darin, zu glauben, dass wenn in Corona-Zeiten ganz viele Assis dicht gedrängt abfeiern, das Virus nicht mehr dazwischen passt – oder bestenfalls den anderen erwischt, der mit aus dem Eimer säuft.