Hannover hat sich mit einem kühnen Verwaltungsakt an die Spitze gesetzt. An die Spitze der Tatortreinigenden eines geschredderten Patriarchats. Denn in Hannover ist es den städtischen Amtsschimmelnden ab sofort nahegelegt, nur noch Lehrende, Wählende, Teilnehmende oder Müllentleerende gendergerecht anzusprechen. Unter Berücksichtigung von Drittgeschlechtlichen, sog. Diversen natürlich. Lehrer, Wähler, Teilnehmer oder Müllmänner sind out. Ob Priester zu Priestenden werden, ist noch offen. Aber das Wählerverzeichnis muss man jetzt unter Wählendenverzeichnis suchen. Und den Stimmberechtigten gibt es auch nicht mehr. An seine Stelle tritt das stimmberechtigte Mitglied. Oder ggf. das Ohneglied? Hannover, da lachen aber die Eierlegenden.