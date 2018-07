Wer zu spät kommt ... Ach nein, das war der andere Russe, auf den Putin nicht gut zu sprechen ist. Weil er das Sowjetreich abgewickelt hat, an dessen Wiederaufbau der jetzige Dauerpräsident hart arbeitet. Und vielleicht kommt Putin deshalb oft zu spät, um zu zeigen, dass nur den das Leben bestraft, der sich Unpünktlichkeit nicht leisten kann. Er kann. Deshalb musste Trump in Helsinki eine Stunde auf ihn warten. Alles klar im Zirkus der Alphatiere! Der Rest sind Worte und Peinlichkeiten. Früher hieß es immer: So lange gesprochen wird, wird nicht geballert. Doch seit Trump ohne Maulkorb herumläuft, möchte man auch diese Regel relativieren. Denn was der heute zum Mega-Erfolg aufbläst, kann uns morgen schon wieder um die Ohren fliegen.