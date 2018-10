Hoffentlich muss der FC Großbayern das Spiel gegen Barcelona nicht in letzter Minute absagen, weil einige Bestverdienende dringende Selbstanzeige-Termine bei der Staatsanwaltschaft haben. Denn das Geschäftsmodell Hoeneß ist populär. Dass der prominente Steuersparer noch nicht im Gefängnis sitzt, hat mit den Verfahrensabläufen zu tun. Stattdessen will er sich heute selbstbewusst als moralisch unglücklich geplatzte Bratwurst in der Arena zur Besichtigung freigeben. Werden die Plätze neben ihm leer bleiben? Denn so ein Steuerbeschiss verbreitet, wenn er auffliegt, einen Geruch, den gerade bisher ziemlich beste Freunde meiden. Wie immer. Wir sind ein Volk, das an Gerechtigkeit glaubt: Folgt der erste Teil der Strafe heute auf dem Fuß?