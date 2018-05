Wir befinden uns in der Situation des Patienten, der bis jetzt noch zwei gesunde Beine hat. Unter den Einbeinigen ist er somit König. Was aber das Zusammenleben stört. Deshalb soll ihm schonend beigebracht werden, dass er aus Gründen der Harmonie auf eins verzichtet. Motto: Mit dem zweiten läuft man besser. Interessanterweise wird diese Theorie nur von Männern vertreten. Von Herrn Monti, Herrn Draghi, Herrn Samaras, Herrn Hollande, Herrn Rajoy - und Hausmann Gabriel. Die einzige Frau in der Runde steht gegen den Mainstream - und wird zur Geisterfahrerin erklärt. So einfach ist das. Täuschen wir uns, oder gab es da - nach dem Lehman-Desaster - mal den Hauch von Einsicht, dass alle Mega-Pleiten bisher von Männern verursacht wurden?