Über das Unglück, Grieche zu sein, kann man lange reden. Und am liebsten tun das die Griechen selbst. Ja, sie machen alles, um einen Zustand herbeizuführen, bei dem die Realität und ihre eigene Weltsicht so weit auseinanderklaffen, dass sie die Welt nicht mehr verstehen. Und von ihr nicht mehr verstanden werden. In diesem Lieblingsdilemma leben sie auch nach den Wahlen vom Sonntag, bei dem sie Pest und Cholera ankreuzten, um einer Besserung ihrer Lage nicht die geringste Chance zu geben. Die Situation hat sich nur in einem Punkt geändert: Bis Samstag war Merkel an ihrem Unglück schuld. Aber dass sie auch alle 6324104 Wahlzettel ausgefüllt und das Land in die Unregierbarkeit gestürzt hat, ist dagegen eher relativ unwahrscheinlich.