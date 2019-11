Man darf von Halbzeitbefragungen auch nicht all zu viel verlangen. „Frau Merkel, wie haben Sie das Spiel bisher erlebt?“ – „Herr Scholz, zweite Hälfte, Hand aufs Herz, wieviel geht da noch?“ Klar doch: Wir hauen uns nochmal voll rein; jetzt bloß nicht den Sand in den Kopf stecken – und Abseits ist nur, wenn der Schiedsrichter pfeift. Was man halt so in die Kameras sagt, wenn man insgeheim fürchtet, Topkandidat für die Auswechslung in der Pause zu sein. Und noch nicht einmal weiß, ob das Spiel überhaupt nochmal 45 Minuten dauert. Oder ob die Mannschaft in Rot (bzw. Schwarz) nun eigentlich schon der nächste Gegner ist, der bekanntlich immer der schwerste ist. Oder sind das alles noch Mitspieler? Ja gut, äh, das müssen Sie den Trainer fragen.