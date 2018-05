Orthodoxe Juden danken am Freitag an der Klagemauer in Jerusalem Gott dafür, dass die USA das Atomabkommen mit dem Iran aufgekündigt haben. Foto: AFP

Von Harald Raab

Frank-Walter Steinmeier war noch Außenminister, als er bei der Verleihung des Internationalen Preises des Westfälischen Friedens folgenden Satz sagte: "Wir benötigen für den Nahen Osten einen neuen Westfälischen Frieden." Der Preisträger damals, im Jahr 2016, war der jordanische König Abdullah II.

Was macht die 1648 in Münster und Osnabrück unterzeichnete Friedenslösung, über fünf Jahre mühsam ausgehandelt, so attraktiv, dass sie für aktuelle Konflikte als Lösungsmuster beschworen wird? Immerhin hat sie keineswegs - wie versprochen - Europa einen immerwährenden Frieden beschert.

Die Antwort liegt auf der Hand: Das Muster Dreißigjähriger Krieg mit seinen Verheerungen und Leiden der Menschen, das man glaubte überwunden zu haben, ist zurückgekehrt: in Syrien, im Nordirak, im Jemen, in Somalia, in Libyen und schon lange in Afghanistan.

Der Dreißigjährige Krieg ging als Urkatastrophe der Deutschen in die Geschichte ein. Zu seinen Merkmalen zählten:

Zwischen Katholiken und Protestanten tobte ein unversöhnlicher Religionskonflikt.

Ausländische Mächte, hauptsächlich Spanien, Schweden, Frankreich, mischten sich ein. Es vermischten sich Staatskriege und solche, die auf regionale Rechnung ausgetragen wurden.

Der Krieg ermattete zwischendurch, loderte aber immer wieder auf. Keiner war bereit, Frieden zu schließen.

Im Einsatz waren Söldnerheere. Sie nahmen auf die Zivilbevölkerung keinerlei Rücksicht, raubten, brandschatzten und massakrierten die Menschen. Für Warlords wie Wallenstein war es ein lukratives Geschäft.

Erst als der deutsche Kaiser, Ferdinand III. einsah, dass er nicht mehr gewinnen konnte und viele Länder und Städte ruiniert waren, erst dann war die Bereitschaft zum Friedensschluss vorhanden.

Der Westfälische Frieden, das erste große Friedenswerk in der Geschichte Europas, schuf auf drei Konfliktfeldern Klarheit, ohne jedoch eine völlig neue Ordnung zu schaffen:

Erstens gab der Vertrag dem Heiligen Römischen Reich eine Verfassung. Die Reichsstände als Vertreter der geistlichen und weltlichen Fürsten und der Freien Städte und Reichsstädte, konnten nun über Kriegserklärungen und Friedensschlüsse mitbestimmen. Die Besitzansprüche im Reich wurden auf den 1. Januar 1624 zurückversetzt: Die Pfälzer bekamen so ihr Kurfürstentum wieder.

Zweitens wurden Katholiken, Lutheraner und Calvinisten überall rechtlich gleichgestellt.

Drittens wurden für das Reich schmerzliche Gebietsabtretungen vereinbart: Das Elsass und die lothringischen Bistümer Metz, Verdun und Toul kamen zu Frankreich. Schweden erhielt Vorpommern. Die Niederlande und die Schweiz wurden unabhängig.

Alles in allem verlor der Kaiser damit an Macht. Die Fürsten konnten ihre ausbauen. Das Heilige Römische Reich Deutscher Nation war mehr oder weniger nur noch die Klammer, die die deutschen Länder notdürftig zusammenhielt.

Für die Zukunft aber noch wichtiger wurden die konfliktdämpfenden Folgen: In Europa war der Faktor Religion als Kriegstreiber weitgehend unschädlich gemacht worden. In der Folge gab es nur noch Staatskriege mit stehenden Heeren, die nicht mehr darauf angewiesen waren, sich durch Plünderungen aus den Wirtschaftserträgen besetzter Gebiete versorgen zu müssen. Die Westfälische Ordnung wurde damit auch zum Ausgangspunkt für völker- und internationale kriegsrechtliche Vereinbarungen.

Die Erinnerung an den Dreißigjährigen Krieg war das große Trauma der Deutschen, bis dieses von der kollektiven Erinnerung an das Leid, die Zerstörung und die Gewalt in den beiden Weltkriegen abgelöst wurde.

Die Deutschen wurden durch den Dreißigjährigen Krieg aber auch zu einer verspäteten Nation in Europa und haben aus der Opferrolle heraus eine Art Recht abgeleitet, anderen Gewalt anzutun: So fasst es der Politologe Herfried Münkler zusammen.

Die strukturellen Parallelen des Dreißigjährigen Krieges zu den asymmetrischen Kriegen unserer Tage sind nicht zu übersehen. Die hysterische Feindschaft zwischen Sunniten und Schiiten grundieren die Auseinandersetzungen um die Hegemonie im Mittleren und Nahen Osten. Die Regionalmächte Iran, Saudi-Arabien und Türkei beanspruchen Bestimmungs-

und Deutungshoheit. Die Großmächte USA und Russland lassen Stellvertreterkriege ausfechten. Das Volk leidet in Syrien unter den Kämpfen unsäglich, die zwischen den unter sich verfeindeten Rebellengruppen und dem Assad-Regime ausgetragen werden.

Münkler gibt eine wenig tröstliche Mahnung zum strengen analytischen Denken mit auf den Weg: "Der Typ Dreißigjähriger Krieg ist dadurch gekennzeichnet, dass er von außen nur schwer zu beenden ist und ein militärisches Eingreifen zumeist das Gegenteil dessen bewirkt, was offiziell beabsichtig ist."