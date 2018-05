Doch auch der Kaiser zeigte Dank, setzte seinen anderen großen Feldherrn, Wallenstein, ab und ernannte Tilly 1630 zu dessen Nachfolger. Kleiner Haken: Anders als der sehr selbstbewusste Wallenstein blieb Tilly den Weisungen der Kriegsräte in München und Wien unterworfen. Das hielt Tilly nicht davon ab, dem schlimmsten Massaker des Dreißigjährigen Kriegs zuzusehen: Entweder mit oder ohne sein Wissen zündeten seine Truppen am 20. Mai 1631 die Stadt Magdeburg an und nahmen 20.000 Menschen das Leben - wohlgemerkt: nach der Eroberung der Stadt.

Möglicherweise war es für Tilly ein Glücksfall, dass der pfälzische Kurfürst Friedrich V. nach dem Prager Fenstersturz am 23. Mai 1618 die böhmische Krone aus den Händen der dortigen protestantischen Adligen annahm. Denn dadurch wurde Tilly erst zum großen Feldherrn. Erst besiegte er Friedrichs Truppen im Böhmen in der Schlacht am Weißen Berg - das war am 8. November 1620 -, dann zog er in die Kurpfalz, wo er zwar am 27. April 1622 bei Mingolsheim eine (eher unbedeutende) Niederlage erlitt. Doch von nun folgte Sieg auf Sieg: Wimpfen, Heidelberg, Mannheim. Und es ging weiter, als die Kurpfalz erobert war.

Heidelberg. Seine Truppen wüteten schrecklich in der Kurpfalz - aber nicht nur dort. Sie zerstörten Heidelberg, marterten und quälten die Bevölkerung, sie überfielen Nachbargemeinden, zogen erfolglos vom kleinen Dilsberg wieder ab, schlugen ihr Lager in Leimen auf. Kurzum: Tilly und seine Truppen hinterließen jede Menge Spuren in der Region. Doch wer war dieser Mann, der so viel Angst und Schrecken verbreitete?

